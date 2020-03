Skruer op for kapaciteten: Region Syddanmark vil teste 1.200 i døgnet

I takt med at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at man vil skrue op for antallet af coronatests, er der blevet skruet op for testkapaciteten på sygehusene i Region Syddanmark.

Det betyder, at man er gået fra at kunne test mellem 200 og 400 om dagen til nu at kunne teste omkring 1.200 om dagen. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Vi vil nu kunne teste flere patienter, der møder op på vores fremskudte vurderingsklinikker, ligesom vi vil kunne teste beboere på eksempelvis plejehjem og institutioner. Derudover får vi nu mulighed for at teste flere sundhedsmedarbejdere, og det vil også betyde, at vi kan få raskmeldt personale hurtigere i takt med, at presset på sygehusafdelingerne vil stige i de kommende dage og uger, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Regionen har udvidet testkapaciteten i Vejle og Odense, samtidig med man nu også vil teste på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Sundhedsstyrelsen kunne onsdag fortælle, at man har en ambition om at kunne teste 5.000 for covid-19 om dagen, hvilket er en femdobling af den hidtidige kapacitet. Regionsrådsformanden mener, det kan komme både patienter og sundhedspersonale til gode.

- Det er fantastisk at se, hvordan laboratorierne på vores sygehuse har arbejdet i døgndrift og nu formår at skrue endnu mere op for testkapaciteten. Der bliver løbet hurtigt og tænkt kreativt, og det vil jeg gerne rose dem for. Vi håber, at vi vil være i stand til at skrue endnu mere op for antallet af test, når vi kommer nogle uger frem, siger hun.

Sideløbende arbejdes der med at øge kapaciteten yderligere både på sygehusene og ved at inddrage universiteter og private aktører, lyder det i pressemeddelelsen.