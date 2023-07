Sommertrafikken begynder - her kan der være trængsel

Det er 1. juli og sommerferien er for mange ved at begynde.

Det betyder også trængsel på vejene særligt lørdage mellem 11 og 15, der bliver slem på flere af landets motorveje, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Omkring Fyn er det særligt på E20 motorvejen vest for Odense, der vil komme trængsel, ligesom Storebæltsbroen også kan give længere rejsetid, lyder det.

Rejsetrafikken i sommerferien bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland, samt til og fra Tyskland ved de dansk-tyske grænser.



Vejdirektoratet anbefaler at køre uden for de mest trafikerede tidsrum, at være i god tid og at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation fx på www.trafikinfo.dk eller via P4 Trafik.