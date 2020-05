Spillerexit: To OB-spillere stopper øjeblikkeligt

OB siger farvel til to spillere med øjeblikkelig virkning. Den 24-årige forsvarer Kingsley Madu fra Kenya og den 19-årige, danske midtbanespiller Jonathan Harboe er nu frie til at søge nye udfordringer. Det skriver OB på deres hjemmeside.

OB er enige med spillerne om at ophæve deres kontrakter med øjeblikkelig virkning, så de begge kan søge efter andre klubber at spille for.

Kingsley Madu kom til OB i sommeren 2019 efter et prøveophold og fik en kontrakt på et år. Den udløber den 30. juni, men begge parter er enige om at ophæve den med det samme, så venstrebacken kan komme videre og søge nye udfordringer.

Læs også Superligaen starter igen: Nye tider til OB-kampe

Jonathan Harboe har været en del OBs U19-hold, og han har også trænet med hos superligatruppen.

Harboe kom til OB som 13-årig fra Sanderum og havde kontrakt til sommeren 2021. Men også her er klub og spiller er enige om at ophæve kontrakten før tid, så midtbanespilleren kan søge nye udfordringer øjeblikkeligt.

Kampe i benene

Resten af OBs førsteholdstrup får mulighed for at få lidt kampe i benene, inden Superligaen begynder igen efter coronapausen. Således møder OB fredag klokken 13 FC København i Parken til en venskabskamp, og den 26. maj kommer Aab på besøg i Odense. Den kamp begynder klokken 16.00