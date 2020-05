Seruminstitut: Zoo og højskoler kan åbne uden at belaste sygehusene

Hvis den danske befolkning bliver ved med at holde afstand og har god hygiejne, vil det være muligt at genåbne flere dele af samfundet fra starten af juni, uden at det fører til et voldsomt pres på landets sygehuse.

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) i en rapport, som Folketingets partiledere har fået tilsendt onsdag formiddag forud for forhandlingerne om en yderligere genåbning af Danmark.

Der er regnet på en fase 3 af genåbningen, hvor man åbner museer, teatre, biografer, zoo, højskoler, dele af den offentlige sektor, offentlig forskning, voksenuddannelser - herunder AMU-kurser - og indendørs idræt.

Tredje fase af genåbningen: Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50, herunder udmelding om anbefalinger til

bryllupsfester, konfirmationsfester mv.*

Åbning af kulturaktiviteter, fx museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier, udendørs

forlystelsesparker*, øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. samt sommeraktiviteter

for børn og unge

Åbning af dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for ”sagspukler”

Åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse

Åbning af voksenuddannelse målrettet ledige (fx arbejdsmarkedsuddannelser) og

sprogcentre

Åbning af højskoler mv.

Åbning af indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)

Beregninger baseret på smitte i hovedstaden

I det scenarie vil antallet af indlagte været stagnerende de næste par måneder, viser SSI's beregninger.

Frem mod 1. oktober vil antallet af indlæggelser ligge på under 100 i Region Hovedstaden og 50 i Region Sjælland. Tallene er i øjeblikket henholdsvis 83 og 26.

SSI har kun regnet på belastningen på sygehusene i de to regioner, der har flest smittetilfælde i Danmark.

Det skyldes, at der er lav smittespredning i de tre øvrige regioner, og det har derfor været for usikkert at regne på.

Partierne i Folketinget blev tidligere i maj enige om, at det nuværende forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer skulle hæves til 30-50 personer i juni.

Liv i Fyn

På Fyn betyder forhandlinger mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og partierne, at der igen kan komme gang i både kultur og foreningslivet.

Odense Zoo vil igen kunne modtage gæster i parken, Naturama i Svendborg vil igen kunne byde folk indenfor, Odense Teater vil have publikum i salen og Langelandsfortet kan vises frem.

Også H.C. Andersens hus vil være en del af den tidligere genåbning, men det bliver formegentlig en sommer uden de tusindvis af kinesiske og andre udenlandske turister, der plejer at strømme til eventyrforfatterens hjem.

En evntuel grænseåbning kan nemlig medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder, der kan få betydning for smittetrykket i Danmark. Det kan også betyde, at der vil være flere mennesker i ferieområder, som kan sprede smitten.

Fynboerne må derfor selv står for at besøge de mange ting, der måske igen kan åbne fra 1. juni.

Stor usikkerhed

Men det har ikke været muligt at regne på konsekvenserne af det, da modellerne ifølge SSI ikke er bygget til at estimere effekten af forsamlinger.

SSI understreger, at der er stor usikkerhed ved modellerne, og at der er mange forhold, som er svære at tage højde for.

Derfor er det ikke fuldt ud muligt at sige, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne flere dele af samfundet.

- Det er på den baggrund ekspertgruppens vurdering, at modellerne på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud kan belyse det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt eller hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne mere op - herunder betydningen for smittespredning og kapacitetsbelastning på sygehuse i Danmark, skriver SSI.

Udvidet tredje fase og fjerde fase: Mulig udvidet tredje fase af genåbningen: Fuld åbning af DR og TV2

Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser Fjerde fase af genåbningen: Åbning af alle øvrige uddannelser

Åbning af yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter, fx fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller

Åbningen af diskoteker, spillesteder og natteliv

Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes

Afstand fortsat vigtigst

Ud fra beregningerne fra SSI vil det dog sandsynligvis føre til en stor stigning i antallet af indlæggelser, hvis befolkningen slækker på at holde afstand og god hygiejne.

Hvis kun halvdelen holder afstand og spritter hænder, vil det kunne føre til en stigning i indlæggelser til op mod 850 i Region Hovedstaden og 500 i Region Sjælland.

Overholder alle både afstand og sørger for god hygiejne, har SSI opstillet fire scenarier. Det er dem, partierne onsdag skal forhandle: