Stjerneregn over Tinderbox: Anmeldere begejstret for hovednavn

Amerikanske Maroon 5 lukkede fredagens Tinderbox-fest, da de kort efter midnat gik på scenen i Tusindårsskoven.



En koncert, der ifølge flere anmeldere var særdeles vellykket.

Bandet, der er kendt for hits som "Moves Like Jagger" og "Makes Me Wonder", får fem stjerner af anmeldere i både Ekstra Bladet og BT, mens Fyens Stiftstidende svinger sig op på de maksimale seks stjerner.

Sidstnævnte kalder koncerten for den bedste popkoncert nogensinde på Tinderbox.

Også Ekstra Bladets Thomas Treo har store roser til Maroon 5. Han kalder det en uvirkeligt vellykket midnatskoncert på Tinderbox.