Stort regnvejr rammer Fyn

Flere fynske færgeafgange er allerede aflyst, og der er meldinger om kraftig vind på flere fynske broer allerede fra morgenstunden.

- Der er tiltagende vind, og det kan man i særdeleshed mærke allerede fra morgenstunden. Vinden tiltager fra en vestlig og sydvestlig retning, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl fra TV 2 Vejret.

- Vinden tiltager i løbet af dagen, og det betyder, at fra klokken 15 og frem til midnat har vi et risikovarsel ude, og der er risiko for vindstød af stormstyrke, forklarer hun.