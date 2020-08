Sundhedsekspert: Sådan må lærerne endelig ikke gøre nu

Under coronaviruspandemien har skolerne været nødsaget til at finde på flere udendørsaktiviteter for eleverne, hvor der er mulighed for at holde afstand, så smitten i samfundet ikke spredes.

Læs også Virus-ekspert: Vi vil se flere hjemsendelser - og det er en god ting

I forbindelse med at eleverne er vendt tilbage fra ferie, er den landsdækkende idrætsorganisation Dansk Skoleidræt fra i næste uge klar med inspiration til coronavenlige aktiviteter til lærere og pædagoger på skolerne.

- Vi kommer til at tilbyde skolerne nogle aktivitetspakker ugentligt, hvor de kan finde hjælp og rådgivning til, hvordan man kan lave aktiviteter i løbet af skoledagen, på trods af at der er kommet nogle øgede krav og retningslinjer, man skal overholde i forhold til corona, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt til TV 2 Fyn.

- Det værste, der kan ske lige nu, er, at lærere og pædagoger går hen og skaber en stillesiddende undervisning. At der skal være afstand mellem eleverne, betyder ikke, at der skal være stilstand. Vi vil gerne aktivere skoledagen, og det er der en kæmpe efterspørgsel på lige nu, fortæller han.

Lærer: Det var en kæmpe udfordring

Da skolerne var lukket i foråret, og eleverne efterfølgende gradvist vendte tilbage til klasselokalerne, blev skolerne nødsaget til at finde på alternative undervisningsmetoder.

- Det har været en kæmpe udfordring at være hjemme og få eleverne til at være aktive, siger lærer Allan Skoven Pedersen, der underviser på Holluf Pile Skole.

Han glæder sig til, at skolens lærere og pædagoger får adgang til en masse forslag, hvor de kan holde eleverne aktive.

- At man får tingene samlet, gør, at det bliver mere håndgribeligt, og det bliver lettere for ildsjælene på skolerne i forhold til bevægelse og undervisning og få delt ud til resten af lærerne og pædagogerne, siger Allan Skoven Pedersen.

Undervisningsmaterialet fra Dansk Skoleidræt kan eksempelvis være fysisk materiale, korte film eller virtuelle kurser.

Projektet er støttet med 300.000 kroner af Nordea-fonden, så det er gratis for skolerne at gøre brug af.