Sundhedsstyrelsen vil lade 5-11-årige blive covid-19-vaccineret

- Børn er heldigvis en del af et socialt fællesskab, hvor man er tæt på hinanden. Og vi ved, at risikoen for at smitte er større, jo yngre børnene er. Derfor er det helt naturligt, at de smitter mange uden immunitet.



- De smittekæder vil vi bryde med vaccinationen, siger Helene Probst.

Nyt, stærkt våben

Direktør i Lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen understreger, at det er sundhedsmyndighedernes mål at sikre, at de vacciner, der bliver brugt i Danmark, virker og ikke har bivirkninger i nævneværdig grad.

- Med en godkendt vaccine til børn har vi fået et nyt og stærkt våben. Vi kender bivirkningerne, og vi ved, at vaccinen virker rigtig godt, siger han.