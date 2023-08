Supermarkedskæde sænker prisen på 150 basisvarer

Lidl sænker prisen på 150 udvalgte basisvarer såsom brød, pålæg, mejeriprodukter, husholdningsartikler og andre basisvarer.

Det skriver supermarkedskæden torsdag i en pressemeddelelse.

- Prisnedsættelserne kommer som et resultat af længere tids forhandlinger med vores leverandører for at opnå bedre priser til vores kunder, skriver administrerende direktør i Lidl Danmark Jens Stratmann i pressemeddelelsen.

For eksempel bliver prisen på madpakkeposer på 1 liter sænket fra 12,95 kroner til 9,95 kroner, mens prisen på mange rugbrød samt pålægsprodukter til madpakken bliver reduceret med en krone. Priserne på de 150 basisvarer bliver i gennemsnit sænket med ti procent.

De nye priser træder i kraft søndag den 6. august, oplyser supermarkedskæden.