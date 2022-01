Svindlere gik efter Else, Esther, Herdis og andre kvinder

Du blev anholdt på Hotel Sankt Petri?

- Jeg er jo fra Fyn og bor ikke i København, forklarer han.

Han fortæller, at det var C., der oprindeligt havde fået ideen. De lærte hinanden at kende under byture og var blandt på en stripbar, som C.'s far driver.

C. nægter sig skyldig. Han har taget plads på tilhørerrækkerne og har trukket hætten fra sin hvide trøje op over hovedet.

Muldyr

Derimod er en anden 22-årig mand ligesom fynboen mødt frem for at aflægge tilståelse. Men han fortæller ikke noget på eget initiativ. Stemmen er mørk og meget lav. Sætningerne er helt korte.

Han blev anholdt af politiet, da han kom hjem fra en skiferie, oplyser han dog.

Det var ham, der på The Dark Web købte sig adgang til såkaldte muldyr, som stillede deres konti til rådighed for transaktionerne. I andre tilfælde blev de ældres penge brugt til at købe for eksempel dyre ure, som derefter blev solgt videre.

Opkaldene til de ældre overlod han især til sin fynske kammerat. Kun en enkelt dag ringede han.

- Jeg kunne ikke håndtere det. Jeg synes, det var hårdt og fik en dårlig smag i munden, siger han.