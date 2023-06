Syrisk vekselerer hvidvaskede millioner for narkokriminelle

En pengemand drog 11 gange sidste år til en adresse i Glamsbjerg på Fyn, hvor en syrisk pengemand omvekslede millioner af kroner, der stammede fra narkokriminalitet.

Politiet holdt øje med turene, og den 5. april 2022 slog betjente til og pågreb den syriske mand.

Mandag er han af Retten i Odense idømt tre års ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for bestandig for at have hvidvasket cirka 10 millioner for kriminelle.

Det oplyser specialanklager Lise Hebsgaard.

Hun gik efter at få manden idømt ikke under tre års fængsel samt udvisning for at have vasket narkopengene hvide. Pengene stammede fra narkokriminalitet, og de omvekslede penge skulle bruges til det samme.

Den syriske mand, der er 49 år, har afvist, at han har vekslet valuta. Yderligere forklaring er der tilsyneladende ikke kommet fra ham.

- Han bestrider bare, at han har noget med det at gøre, siger specialanklageren.

Krypterede tjenester

Men på forskellige telefoner er der fundet kommunikation på krypterede tjenester, hvor en syrisk vekselerer bliver omtalt. Det er sket på Sky-tjenesten, som udenlandske myndigheden fik adgang til i 2021.

Desuden har politiet set en mand, der er dømt som pengemand i komplekset, ankomme til den syriske mands adresse de 11 gange sidste år.

- Så omtalen af en syrisk vekselerer sammenholdt med observationer i sagen gør, at han bliver dømt, opsummerer Hebsgaard.

Hvad den syriske mand konkret fik for at veksle pengene, ved anklagemyndigheden ikke.

Den 49-årige er dømt næsten i overensstemmelse med anklageskriftet. Der er flere forhold, hvor han var tiltalt for at have omvekslet 750.000 kroner, men her har retten alene fundet, at der var tale om 500.000 kroner per gang.

Desuden er han frifundet for et forhold om at være i besiddelse af 26 forfalskede euro-sedler.

Den syriske mand har anket dommen til landsretten. Han vil frifindes.

Dommen er en udløber af et narkokompleks, som politiet har dømt Operation Rome. Vekselererens dom er den ottende i komplekset.