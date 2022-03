Tæt på uheld flere gange om dagen: - Hvis man følger reglerne, sker der ikke noget

I alle fem tilfælde er det blevet vurderet, at letbanen har været uden skyld. I stedet har der været tale om blandt andet uopmærksomhed, et forbudt venstresving og en bilist, der kørte over for rødt.



Ifølge Rådet for Sikker Trafik er det også oftest uopmærksom og andre menneskelige fejl, der fører til ulykker.

Driftsoperatør er overrasket

Det er selskabet Keolis, der står for driften af letbanen. Virksomheden er også ansvarlige for driften af letbanen i Aarhus, ligesom man driver letbanesystemer i otte andre lande.

- Vi er blevet rystet og meget overraskede over antallet af hændelser i Odense. Det har ikke været muligt at forudse, og vi har ikke set andre steder, at antallet ligger så højt, siger direktør i Keolis, Thomas Brændstrup.

I Aarhus blev et letbanesystem første gang taget i brug i slutningen af 2017. Men ved testkørslerne i byen var der altså med færre episoder, hvor det var tæt på at gå galt, fortæller direktøren.

Er odenseanerne dårligere til at gebærde sig i trafikken en aarhusianerne?

- Det tror jeg bestemt ikke, at odenseanerne er. Den store forskel er, at der på ruten i Aarhus er få lyskryds, hvor biler og letbane mødes. I Odense er der 56 lyskryds på ruten, så der er jo en markant højere snitflade, siger han.

Thomas Brændstrup er dog optimistisk hvad angår, at odenseanerne vænner sig til letbanen.

- Når vi går ud med den her melding, så handler det også om, at vi rigtig gerne vil have, at de får øjnene op. Hvis man følger reglerne og er opmærksom i trafikken, så sker der ikke noget

TV 2 Fyn har været i kontakt med Odense Letbane og borgmester Peter Rahbæk Juel, der ikke ønsker at kommentere udtalelserne fra deres samarbejdspartner Keolis.