Tidligere OB-spiller indstiller karrieren

Superliga-nedrykkerne fra AC Horsens må undvære anfører Janus Drachmann fremover.

Den 35-årige midtbanespiller indstiller nemlig karrieren.

Det skriver AC Horsens på sin hjemmeside. Drachmann havde ellers et år tilbage af sin kontrakt.

- Jeg vil bare af hjertet sige tak for alle de oplevelser, jeg har fået her og i de andre klubber, jeg har været en del af.

- Det er et eventyr, der er slut nu, og det er nok ikke helt gået op for mig endnu, for det er meget nyt, men jeg er meget overvældet af følelser, tanker og spørgsmål, siger Drachmann i pressemeddelelsen.

Drachmann har også spillet for Sønderjyske, FC Midtjylland og OB.