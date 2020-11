Travlt med at aflive tusindvis af mink: - Det kan ikke genskabes

Onsdag blev det meldt ud, at alle mink i Danmark skal aflives på grund af mutation af coronavirus. Minkavlerne har siden været i arbejde og står nu tilbage med spørgsmålet om, hvad der nu skal ske.

Kenneth Muhs (V), der er borgmester i Nyborg Kommune, føler med de berørte minkavlere.

- Det, vi gør lige nu, er, at vi viser vores deltagelse, forståelse og respekt for, at der er minkavlere og familier, der har fået frataget deres eksistens. Det er det første her og nu, siger Kenneth Muhs.

Sandsynligheden for samme produktion er nul

Alle mink i Danmark skal aflives. Der er tale om mellem 15 og 17 millioner mink. For Torben Povlsen, formand i Centrovice, er aflivning af alle mink også aflivningen af det danske fundament af minkproduktion.

- Den avlskerne, man har, og de dyr, man avler på, skal også aflives. Når man har en høj kvalitets genetik, så kan man ikke bare taget til udlandet og finde det andre steder, uden at det bliver en væsentlig dårligere kvalitet, siger Torben Povlsen.

- Den kan ikke genskabes. Den kan ikke findes andre steder i verden. Vi er nummer et, vi er markedsledere. Og nu fjerner vi hele fundamentet.

Torben Povlsen byder håndsrækningen fra borgmestrene velkommen.

- Det har jeg respekt for, og det er jeg glad for at høre. Vi har en samfundsmæssig forpligtigelse til at hjælpe disse mennesker videre, siger Torben Povlsen.

Hjælp fra Nordfyn

Morten Andersen (V), der er borgmester i Nordfyns Kommune, ser gerne, at minkavlerne får den fornødne hjælp.

- Det, vi som kommune kan gøre, er, at vi har myndighedsopgaven til at lave nye miljøgodkendelser og tilladelser. Og det vil vi altså gøre så hurtigt som muligt, siger Morten Andersen og fortsætter:

- Vi vil gøre alt for at hjælpe minkavlerne videre til det, de nu vil lægge deres produktion om til, hvis de har det ønske. Og jeg ved godt, at det ikke er noget, man bare lige gør.

Og den holdning deler Torben Povlsen. Det er yderst vanskeligt at omlægge en minkproduktion til en anden type produktion.

- Det er rigtig vanskeligt. En minkejendom er nogle staldsystemer, som man ikke kan bruge til andet. Så derfor starter man helt fra ny, siger Torben Povlsen.