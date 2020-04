Trods en uge uden nye smittede: Fire fynske kommuner vil ikke presse på for yderligere åbning

Der er stor forskel på kommunerne, når det kommer til smittetilfælde af coronavirus.

I de fire fynske kommuner Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, og Ærø er der de sidste syv dage ikke blevet registreret nye coronasmittede. Det samme gør sig gældende i 13 andre af landets kommuner.

På grund af de positive tal håber Ærø Kommune at kunne åbne hurtigere op end andre. Men de tre andre fynske kommuner vil dog stadig se tiden an.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at der ikke har været nogle smittede i Nyborg Kommune i syv dage, men det er jo ikke til at sige hvorfor, siger borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V) til TV 2/Fyn.

Hvis Nyborg Kommune skal se hen mod at åbne mere, så skal det ske på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, fortæller Kenneth Muhs.

- Jeg håber selvfølgelig, at samfundet snart kan åbne igen, men det ville også være ærgerligt at smide hele indsatsen indtil nu på gulvet ved at åbne for hurtigt, siger han og tilføjer:

- Desuden er der stadig trafik over kommunegrænserne, og derfor giver det ikke mening at åbne vores kommune mere end andre, bare fordi vi ikke har haft et smittetilfælde i syv dage, siger Kenneth Muhs.

Ærø håber på at kunne åbne før

For de fire fynske kommuner er beskeden nogelunde den samme som den, Kenneth Muhs giver.

Alle mener, at genåbningen af samfundet bør ske efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kun Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) åbner en smule op for muligheden for at åbne netop sin kommune hurtigere, end man gør det i resten af landet.

- Hvis det under forsvarlige forhold kan lykkedes at åbne vores kommune mere, så ville det være rigtig dejligt, for vi har et erhvervsliv, der virkelig bløder lige nu, siger Ole Wej Petersen og fortsætter:

- På den anden side er en stor gruppe af beboerne i Ærø Kommune i risikogruppen, og dem er vi selvfølgelig også meget interesserede i at beskytte, siger han.

Åbningen bør ske samlet

Både Dansk Folkeparti og SF har i sidste uge opfordret til, at man undersøger mulighederne for, om Danmark kan åbnes i forskellige hastigheder.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten siger social- og indenrigsminiter Astrid Krag (S), at spørgsmålet om, hvornår og hvordan de enkelte kommuner skal genåbne, er en del af de igangværende forhandlinger om den gradvise genåbning.

Men indtil noget officielt er meldt ud, så holder både Assens', Faaborg-Midtfyns og Nyborgs borgmester på, at genåbningen af Danmark bør ske på samme tid.

- Vi har hele tiden haft den holdning, at vi ikke skal prøve at gøre os klogere end myndighederne på, hvordan man bør åbne samfundet igen. Vi kan se en positiv effekt på de indsatser, der har været indtil nu, i og med at vi ikke har haft nye smittetilfælde i syv dage, men vi må afvente myndighedernes meldinger, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager til TV 2/Fyn.