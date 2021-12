Tusindvis af fynske juletræer klar - den største salgsweekend på vej

Ifølge brancheforeningen Danske Juletræer produceres der årligt 12 millioner juletræer i Danmark. Heraf eksporteres ti millioner træer til udlandet.



Men spørgsmålet er, om efterspørgslen af det traditionelle grantræ fortsætter.



Kan være udfordringer

Ifølge en den fynske juleekspert Mette Ladegaard Thøgersen er juletræet en relativ ny tradition. Det kom til Danmark for omkring 200 år siden.

- I en historisk kontekst har vi haft traditionen i relativt kort tid, så det er svært at spå om fremtiden. Der er i hvert fald nogle udfordringer i forhold til bæredygtigheden og det at gå ud og fælde en masse træer for at smide dem ud bagefter, siger Mette Ladegaard Thøgersen, der er leder af den kulturhistoriske afdeling hos Østfyns Museer.

- På den måde tror jeg, traditionen bliver udfordret ved, at man tænker i nye baner. Men det er også på mange måder et ikonisk symbol for juleaften.