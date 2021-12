Dårligere bemandet end fængsler i Bulgarien: Nyborg Fængsel er presset som aldrig før

Chef i Nyborg Fængsel "gør sit arbejde godt nok"

Vi har spurgt Henrik Marker, der er institutionschef i Nyborg Fængsel, hvad han tænker om kritikken.

- Vi har nok fået flest påbud, fordi vi var en af de første Arbejdstilsynet besøgte efter den nye, brancheindrettede indsats, siger han.

Men har I gjort jeres arbejde godt nok i Nyborg Fængsel?

- Ja, det har vi. Vi har altid fokus på det psykiske arbejdsmiljø og på konkret opfølgning over for alle medarbejdere. Der er ikke en vigtigere opgave for cheferne i Nyborg Fængsel end at tage sig af sine medarbejdere, siger Henrik Marker.

Henrik Marker forklarer, at når han hører om de tidligere kollegaer, der er blevet syge, er det ikke rart.

- Det er naturligvis ikke rart at høre, at de har det sådan, som de har i dag, og det er derfor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at der sker noget lignende.

En flerårsaftale er på vej til Kriminalforsorgen, som efter hensigten skal sikre bedre forhold og vilkår. Men Cornelia Schmidt giver ikke meget for snakken om flere midler.

- Jeg synes, at det er lidt fladt, at vi siger, at det handler om penge. Det koster ikke penge at behandle folk ordentligt. Det gør det ikke, siger Cornelia Schmidt afslutningsvis.