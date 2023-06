Udsatte har ikke råd til ferie: Nyborg-hotel har 70 familier på gratis ophold

Af samme grund ønsker man ikke at belaste familierne ved at stille dem til rådighed for pressen.

Kirkens Korshær tilbyder også familier lokale sommerferiearrangementer.

Helt overdådigt

- Men det her er helt overdådigt. Her er rummelighed, et program, der er frivilligt og kan tilpasses den enkelte familie. Det gør, at skuldrene sænkes, og familierne slapper af, siger Leif Storgaard Pedersen.

- Også hos Red Barnet, der arrangerer ti sommerferielejre på Fyn i år og i alt har 1.200 børn og voksne på sommerferielejre hen over sommeren, mærker man, at det er svære tider for flere udsatte familier.

- Vores frivillige fortæller, hvordan inflationen og de stigende energipriser har revet tæppet væk under økonomien hos mange hårdtprøvede børnefamilier, der det seneste år har kæmpet med at få råd til at betale elregninger, medicin eller husleje. For dem har ferie simpelthen ikke været en mulighed, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

80 procent ikke på ferie

Hos Dansk Folkehjælp, der i denne uge har samlet en række familier til sommercamp hos Landal ved Fænøsund, offentliggjorde man i sidste måned en undersøgelse blandt 8.700 forældre og børn, der tidligere har deltaget i Dansk Folkehjælps lejre.

Undersøgelsen viser, at over 80 procent af de adspurgte familier ikke var på en uges sommerferie sidste år, fordi der for de flestes vedkommende ikke var råd.

40 procent af børnene var udelukkende hjemme og deltog ikke i andre aktiviteter som for eksempel udflugter fra hjemmet.



I 2019 søgte 3.946 familier om at komme på ferieophold hos Dansk Folkehjælp. I år er det tal steget til 12.820 familier.

Ifølge Dansk Folkehjælps generalsekretær Mirka Mozer er det især inflation, stigende elpriser og bortfaldet af det midlertidige skattefri tilskud til børnefamilier med to børn, der har gjort ondt. Alene bortfaldet af det midlertidige tilskud har indsnævret familiernes råderum med cirka 1.800 kroner.