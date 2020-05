Udsigt til kortere skoledag: Nye afstandskrav gør livet lettere på fynske skoler

Mandag i næste uge kan de danske skoleelever i 6. til 10. klasse igen vende tilbage til skolebænken, efter de har været sendt hjem i lidt over to måneder.

Det sker som et led i fase 2 af genåbningen af Danmark, hvor også efterskoler, restauranter og caféer får lov at åbne igen.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen revideret i anbefalingerne om at holde afstand i det offentlige rum. Hidtil har det heddet, at man skal holde to meters afstand, men søndag blev det meldt ud, at det i de fleste tilfælde er nok med én meter.

Læs også Ændring i anbefaling: Én meters afstand er nok

Skolelederen på Birkhovedskolen i Nyborg, Carsten Højgaard, er glad for, at der er slækket på anbefalingerne om afstand.

- Det har hjulpet, for vi kan bruge vores lokaler på en anderledes måde, end vi gør nu, så vi øger jo vores kapacitet, siger han.

Kortere skoledage

Selvom kapaciteten øges, har skolen stadig brug for at benytte eksterne lokaler for at leve op til kravene. Dermed er der altså stadig logistiske udfordringer, omend de er blevet lidt mindre, lyder det fra lederen.

- Jeg tror, vi er nødt til at slække lidt på skoledagens længde for de store elever for at kunne få hele logistikken til at gå op, fordi vi jo også bruger relativt meget personale ved de små elever, siger Carsten Højgaard.

Læs også Udvalgt blandt flere hundrede: Fynsk skole modtager legat

Birkhovedskolen har i alt 500 elever. På Kroggårdsskolen i Odense er der i alt 650 elever, og også her er nyheden om et mindre afstandskrav kærkommen.

Her betyder det, at man ikke er afhængig af at finde andre lokaler.

- Forskellen vil helt klart være, at det faktisk er muligt at rumme alle elever på én gang i de eksisterende lokaler, vi har her på matriklen. Vi slipper for at skulle ud at låne lokaler ude i byen, og vi slipper for at skulle forlade matriklen, siger Stefan Kelstrup, skoleleder på Kroggårdsskolen.

Toiletter skaber problemer

Det er mandag den 18. maj, at skolerne får lov at tage imod de mere end 300.000 store elever, der siden 13. marts har været sendt hjem.

Dermed har skolerne en uge til at forberede sig på at få eleverne tilbage. På Kroggårdsskolen er man i færd med at måle op, så man kan indrette klasselokalerne på en måde, hvor anbefalingen om afstand bliver afholdt.

Læs også Fynboer drages af naturen under corona: - Vi er nødt til at finde alternativer

Men det er ikke alting, der er faldet på plads endnu, for selvom skolen har plads til alle 650 elever, er der stadig udfordringer.

- Det handler blandt andet om toiletfaciliteter. Vi har simpelthen ikke nok toiletter til, at vi kan leve op til de standarder, der er fra Statens Serum Institut, og det tror jeg ikke udelukkende er et problem på Kroggårdsskolen. Jeg tror faktisk, det er et bydækkende problem, siger Stefan Kelstrup.