Uheld lukker Storebæltsbroen i østlig retning

Opdatering Sund & Bælt oplyser, at broen forventes åbnet igen klokken 21.30.

To uheld på højbroen betyder, at Storebæltsbroen fredag aften er lukket for biltrafik i retning mod Sjælland. Sund & Bælt meldte lukningen ud på sin twitter-profil klokken 19.20.

Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds er ansvarlig for området på højbroen, mens Fyns Politi står for lavbroen.

- Der er fire totaltskadede biler, der skal fjernes. Det kommer til at tage noget tid, men jeg kan ikke sige hvor lang tid, siger politiets vagtchef Henrik Karlsen kort efter klokken 19.30 til Ritzau

Lukningen forventes at give kø.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi oplyser på Twitter, at der er åbnet i anden vognbane ved det forreste af de to uheld for at afvikle ophobning mellem uheldene. Der opfordres til at køre forsigtigt, da der stadig arbejdes på stedet.

Sund & Bælt oplyser klokken 20.24 på Twitter, at broen forventes åbnet igen klokken 21.30.

Læs også Ny udvikling i stenkastersag: Gruppe af unge fra Tarup har fanget politiets opmærksomhed