Unge nervøse: Er vores eksamen i fare?

Hvad sker der med terminsprøver og eksamen, når nu vi er isoleret hjemme de næste 14 dage, som myndighederne har anvist?

Det bekymrer unge fynboer, som har skrevet til os.

Spørgsmål fra en fynbo Hvad sker der med dem som skal til terminsprøver, og hvad med de kommende studenter?

Bemærk har i forbindelse med coronaudbruddet kontaktet alle gymnasielle uddannelser på Fyn, og samtlige skoler forholder sig til de første 14 dage, eleverne er blevet bedt om at blive hjemme, og derfor er budskabet, at det ikke går ud over prøver og eksamener.

- Nej, det har ikke konsekvenser. Men vi venter på udmeldinger fra Undervisningsministeriet, siger Carsten Claussen, rektor på Tornbjerg Gymnasium i Odense.

Ingen konsekvenser endnu

Sådan lyder det også fra naboskolen i Odense Sct. Knuds Gymnasium.

- Det kan vi ikke sige meget om endnu. Vi kan sige, at vi er trygge ved regeringens udmeldinger. Lige nu tror jeg, at det er utænkeligt, at vi ikke får studenter til sommer, men situationen kan naturligvis ændre sig, siger Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium.

Læs også Testes hjemme: Corona får SDU til at ændre i optagelsesprøverne

Og på Vestfyns Gymnasium er meldingen den samme. Eleverne skal ikke være utrygge for de 14 dage, vi alle indtil nu er blevet bedt om at blive hjemme.

Lige nu tror jeg, at det er helt utænkeligt, at vi ikke får studenter til sommer, men situationen kan naturligvis ændre sig. Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium.

- Hvis det er fra nu af, til skriftlig eksamen begynder, så vil det blive et problem, men det forventer vi ikke, siger Ole Toft Hansen, rektor på Vestfyns Gymnasium.

Udfordringer i enkelte fag

Der er dog nogle fag, hvor eleverne i den kommende tid kan komme i problemer i forhold til læring og forberedelse til eksamen. Det drejer sig blandt andet om idræt, hvor man også har en praktisk eksamen og forbereder sig i grupper, og i fysik hvor man er afhængig af udstyr, skolen har.

- I disse fag er det et større problem end de andre. Især i de fag afventer vi derfor også, hvad Undervisningsministeriet vælger at melde ud, fordi vi har en klar forventning om, at der kommer en udmelding, så det bliver gjort ens i hele landet, siger Steffen Bruhn Petersen, økonomichef på Odense Katedralskole.

Læs også Fitnesscentret er lukket: Fynboer 'jumper' hjemme i stuen

Ud over udfordringer i enkelte fag, der kræver fysisk tilstedeværelse på skolerne, er der også den simple konsekvens ved de næste 14 dages isolation, at det naturligt ændrer på undervisningsformen. Det er dog noget, alle skoler er klar til med fjernundervisning, men det vil have indflydelse på det endelige forløb på uddannelsen.

- Det her får den konsekvens, at elevernes undervisning frem til eksamen bliver en lille smule anderledes, fordi der kommer to ugers virtuel undervisning i stedet for praktisk. Men det vil også fremgå af studieplanen, som vi skal lave, siger Søren Hvarregaard, rektor på Midtfyns Gymnasium.