Testes hjemme: Corona får SDU til at ændre i optagelsesprøverne

Hvis du er en af dem, som overvejer at søge ind på en af bacheloruddannelserne på Syddansk Universitet i løbet af foråret, skal du forberede sig på at lade dig teste hjemmefra.

For at begrænse spredning af coronavirus har universitetet ændret i optagelsesprøverne for 2020, så de udelukkende vil foregå digitalt.

- Med et testbaseret optag samler vi alene op mod 5.000 mennesker på én gang, og det kan vi selvfølgelig overhovedet ikke forsvare. Derfor har vi været nødt til at gøre det digitalt, fortæller Annette Lund, der er studiechef ved Syddansk Universitet.

I forvejen har Syddansk Universitet lukket ned for alle campusser og deaktiveret ansattes og studerendes adgangskort frem til udgangen af marts for at undgå smittespredning.

Ingen fagspecifikke prøver

De nye ændringer får især betydning for forårets kvote to-ansøgere, der normalt ville skulle gennemgå flere fagspecifikke prøver i form af interviews, forelæsninger eller skriftelige test.

På grund af de ændrede vilkår har Syddansk Universitet meddelt, at disse ikke afholdes i år.

- Den del af testen, som ville skulle foregå ude i vores fagmiljøer, den er vi nødt til at aflyse, for vi kan simpelthen ikke afholde det. Det er en meget bred palette af aktiviteter, hvor vi skulle have rigtig mange digitale løsninger kørende på en gang, og det, synes vi, er for risikabelt lige nu, Annette Lund.

I stedet vil optagelsesprøven til bachelor- og diplomingeniøruddannelserne alene bestå af en online uniTEST, der tester ansøgeren på generelle studiekompetencer.

- Der er noget, der vil gå tabt. Vi havde ikke valgt det her, hvis vi kunne vælge anderledes. Men det er sådan det er, fortæller Annette Lund.

Tiltaget gælder for alle bacheloruddannelser med undtagelse af Journalistik, der fortsat har sin egen optagelsesprøve. Denne vil også blive afholdt online i 2020.

Arbejder på højtryk

Indtil videre arbejder it-personalet på Syddansk Universitet fortsat med planlægningen af den online uniTEST, der skal være klar til at køre i midten af april.

- Det kræver selvfølgelig nogle kræfter, men vi er så tæt på at være klar, som vi kan være. Vi har en plan, og vi har en plan for, hvem der skal hjælpe os med det, siger Annette Lund.

I alt forventer Syddansk Universitet i år at modtage op mod 20.000 ansøgninger på de forskellige uddannelser.

Ansøgningsfristen for kvote to er den 22. marts kl. 12.00 for alle videregående uddannelser.