Usædvanlig kold juli: Tredje sommerdag kan komme fredag

Trods en usædvanlig kold juli byder månedens sidste dag på sommerligt vejr og temperaturer op til 25 grader.

Det siger Anja Bodholdt, der er meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

- Der ligger i øjeblikket skyer over Danmark, men det bryder op i løbet af formiddagen, og så skal alle gerne få solen at se. Det kommer til at føles betydeligt anderledes end de seneste dage, siger Anja Bodholdt.

- Vinden har blæst kraftigt, men den aftager, og det bliver mellem 20 og 23 grader. Lokalt kan vi nå 25 grader, så det kan føles som en ganske dejlig sommerdag i dag, siger hun.

Koldeste juli i 22 år

Det er kun sket to gange før i denne måned, at temperaturen har nået de 25 grader, der skal til for at opnå en sommerdag ud fra DMI's definition. Det skete 18. og 19. juli.

Selv om det er for tidligt at sige endnu, lader det til, at denne juli bliver den koldeste juli i 22 år, melder meteorologen.

- Vi slutter juli af med en lun fredag, men det kan nok ikke nå at batte ret meget ved, at det er en kold juli i det hele taget, siger Anja Bodholdt.

Sol i august

August begynder også sommerligt melder meteorologen.

- Sol og svage vinde fortsætter lørdag, og temperaturen topper ved 27 grader, siger Anja Bodholdt.

Men det sommerlige vejr får ikke lov at vare længe, når en koldfront passerer lørdag sidst på dagen, og skyer trækker ind over landet fra vest.

Søndag falder temperaturen til mellem 17 og 23 grader, og vinden bliver let til frisk. I Nordjylland kan det blive op til hård vind.