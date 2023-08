Usædvanlig vejrdag i vente

Efter en våd og meget blæsende start på ugen lysner det endelig på vejrfronten.

Torsdag tegner til vejrmæssigt at blive en usædvanlig dag, for det kan ende med at blive en tørvejrsdag. Det har regnet stort set hver dag i juli og august.

Vejret bliver i løbet af torsdagen bedre, som den skrider frem, skriver TV 2 Vejret.

Fra morgenstunden er det helt tørt med temperaturer på 12-14 grader. I løbet af dagen kan temperaturen nå 16-20 grader.

Det er stadig på den blæsende side, men har man læ, vil man kunne mærke solen.