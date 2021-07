Utidigt vejr fortsætter: Stadig risiko for lokale skybrud

Temperaturen burde komme op på omkring 20 til 22 grader, når det bliver varmest.

Vinden forholder sig let til jævn, og i aftentimerne er der stadig risiko for lidt byger hist og her, men vinden begynder til gengæld at friske lidt op. Så kommer der en byge forbi i aftentimerne, så er den hurtigt overstået.