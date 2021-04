Venstre vil løsrive forsvaret fra ministerie

Ud over omtalen af forsvarschefen har flere partier undret sig over forløbet i forbindelse med et dobbeltinterview sidste år med forsvarsministeren og den dengang nytiltrådte forsvarschef.

Ifølge avisen lægger Ellemann-Jensen ikke skjul på, at forsvarsministerens håndtering af den nye forsvarschef er afgørende.

- Forsvarsministeren har udvist en manglende respekt for forsvarschefen og en manglende forståelse for Forsvaret.

- Når du er øverstkommanderende for mænd og kvinder, der risikerer deres liv ved at tage i krig for alle os andre, kræver det, at der er den nødvendige pondus, som forsvarsministeren har fjernet med sin ageren over for forsvarschefen, siger han til Berlingske.