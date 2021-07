Verdenskendt DJ erstatter corona-ramt rapper til 5700 Summer

Det bliver den verdenskendte DJ Martin Jensen, der kommer til at give koncert på Frederiksø fredag aften i stedet for rapperen Kesi.

Det sker, fordi Kesi i sidste uge blev testet positiv for coronavirus.

At det skulle være et navn i den størrelsesorden, der erstattede Kesi lå ikke nødvendigvis i kortene, men i en pressemeddelelse fortæller DJ'en, at konceptet 5700 Summer gav ham lyst til at støtte op.

- Jeg spiller så sjældent i Danmark, og jeg har så stor respekt for et hold som gruppen bag dette koncept, der går forrest i en tid hvor intet kan lade sig gøre, og lykkes med det, siger Martin Jensen, der også udgør en del af dommertrioen i TV 2-programmet X Factor.

- At man på ét år har skabt en af de største festivaler Danmark har den her sommer, og er lykkedes med at tiltrække nogle af Danmarks største rockbands - med et helt nyt festival format. Det fik jeg lyst til at støtte op om, nu hvor jeg har muligheden, da stort set alle mine shows og tours i udlandet er indstillet og stadig bliver flyttet, siger han.