Virtuelle gymnasieprøver - Det kan være demotiverende herhjemme foran skærmen

Der bliver ingen eksamener for 1.- og 2.g'er, når de skal afslutte dette skoleår. De skal dog stadig op til årsprøver, men det kan blive under andre vilkår.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at det er op til den enkelte skole at afgøre, om prøverne skal afholdes virtuelt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan prøverne udskydes.

Man kommer til at miste noget føling med lærer og censor, hvis de mundtlige prøver bliver virtuelle. Sebastian Kirkgaard Nielsen, 2.g, Svendborg Gymnasium

På Tietgen Handelsgymnasium har man allerede taget en beslutning.

- De prøver, vi har planlagt, kan godt afholdes virtuelt. Derfor har vi valgt at gøre det på den måde, så vi kan komme videre i vores planlægning, og fordi vi ikke ønsker at udskyde dem, siger rektor på Tietgen Handselsgymnasium Dorthe Wang.

Dårlig idé med virtuelle mundtlige prøver

Sebastian Kirkgaard Nielsen sidder midt i et opkald med sin studiegruppe. Han går i 2.g på Svendborg Gymnasium, og sammen er de ved at gennemgå en figur i biologi. Undervisningen for ham og de andre 1. og 2.g'er foregår stadig virtuelt, mens 3.g'erne må møde op på skolen igen.

Han tror godt, at de skriftlige prøver vil kunne afholdes nogenlunde normalt virtuelt, men han er mere skeptisk omkring de mundtlige prøver.

- Man kommer til at miste noget føling med lærer og censor, og jeg ved ikke, hvordan man skal holde styr på, hvad folk laver, og om de bare sidder og læser op fra en note på computeren, siger Sebastian Kirkgaard Nielsen.

Det handler om at holde eleverne i gang. Søren Hvarregaard, rektor, Midtfyns Gymnasium

Han håber dog stadig på, at der kan komme noget at arbejde frem mod nu, hvor læseferien er aflyst og undervisningen fortsætter til ind i juni.

- Det kan være demotiverende at sidde herhjemme foran skærmen. Lige nu sidder vi for eksempel bare og repeterer vores pensum i matematik, og vi skal ikke til nogen eksamener eller prøver i det. Det virker lidt som spild af tid, siger Sebastian Kirkgaard Nielsen.

Prøverne afrunder skoleåret

Derfor er det ifølge Dorthe Wang også vigtigt, at eleverne kommer til at afslutte året med nogle prøver.

- Det er på mange måder et særligt år, hvor tingene flyder sammen, nu hvor der ikke er læseferie. Prøverne kan være med til at give en form for normalitet og afslutning på årets undervisning, også selvom de sidder derhjemme foran skærmen.

Rektor på Midtfyns Gymnasium Søren Hvarregaard mener ligeledes, at de interne prøver er vigtige.

- Det handler om at holde eleverne i gang. Lærerne er færdige med pensum, så eleverne skal have noget at lave i stedet for eksamener. Derfor vil vi afholde nogle prøvelignende begivenheder for 1. og 2.g som en slags årsprøver, siger Søren Hvarrgaard.

Sådan forholder dit gymnasium sig til årsprøverne Tietgen Handelsgymnasium. 1.g og 2.g skal til årsprøver. Der vil både være skriftlige og mundtlige årsprøver. Det hele bliver virtuelt, så eleverne sidder derhjemme. Odense Katedralskole. 1.g og 2.g kommer til de årsprøver, der allerede var planlagt inden nedlukningen. Men årsprøverne må tilrettes efter de vilkår, der er. Hvis eleverne må komme på skolen, afholdes de som normalt. Hvis ikke eleverne kan komme på skolen, må årsprøverne afholdes virtuelt. Og hvis ikke engang det kan lade sig gøre, afholdes de i august. Sct. Knuds Gymnasium. Eleverne skal til såkaldt "prøvetræning". Det vides endnu ikke, om det bliver virtuelt. Svendborg Gymnasium. Der kan afholdes virtuelle prøver. Gymnasiet afventer en udmelding fra ministeriet. Midtfyns Gymnasium. Der vil blive lavet prøvelignende begivenheder for elever i 1. og 2.g. Gymnasiet ved ikke, om det bliver virtuelt. Nordfyns Gymnasium. Svaret kan ikke gives enkelt. Elever skal til nogle interne prøver med stor sandsynlighed virtuelt, men det afgøres først efter 10. maj 2020, hvor der måske udmeldes nye retningslinjer fra myndighederne. Nyborg Gymnasium. Laver prøvehandlinger, men afventer myndighedernes udmeldinger den 10. maj. Både mundtlige og skriftlige prøver vil kunne køres virtuelt. Men hvis det er muligt senere vil de helst have eleverne i huset. Middelfart gymnasium. Regner med at de skriftlige årsprøver bliver virtuelt. Gymnasiet afventer en udmelding fra ministeriet. Faaborg gymnasium. Intet svar. Vestfyns Gymmasium. Intet svar Tornbjerg Gymnasium. Intet svar. Mulernes Legatskole. Intet svar. Det blå gymnasium. Intet svar. Svarene kommer fra mailkorrespondencer og interviews med rektorer på de enkelte gymnasier.

Artiklen blev til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo.

Spørgsmål fra en fynbo Eksamener er aflyst for 1. g og 2. g. Skal de til terminsprøve? Nogle snakker om at undervisningsministeriet har nogle prøver de kan/skal lave for at lærerne kan give dem en årskarakter eksempelvis i de fag de har på c-niveau, som de kan komme til eksamen i. Er der noget hold i dette? Jeg har en datter, som havde vænnet sig til tanken om at der ingen prøver ville være for 1. g og 2. g og at årskaraktererne skal bruges til eventuelle eksamensfag.

