Voldsom stigning i prisen på æg: - Vi kan ikke holde til det

Som situationen er lige nu kan indtjeningen fra æggene kun dække foderomkostningen på Aalundgaard. Mens penge til energiomkostninger og løn til ansatte skal findes andetsteds.

- Der er ikke nogen ægproducenter, der kan blive ved med at holde til det her og bære penge på arbejde dagligt, siger han.

Ukraine, der inden Ruslands invasion var EU's største ægleverandør, var sammen med netop Rusland med til at forsyne en stor del af verden med blandt andet hvede og majs. Netop hvede og majs, der blandt andet bruges i foderet til høns, er derfor steget markant i pris.

48 kroner for otte æg

Direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch oplyser til DR, at han forventer, at prisen per æg kan komme op mellem seks og syv kroner. Til sammenligning koster et æg i dag gennemsnitligt 1,50 kroner.



En bakke med otte økologiske æg kan ifølge ham komme op og koste 48 kroner.

Selv om en prisstigning er nødvendig for, at æggeproducenterne kan overleve, tvivler Henrik Phil Winterø på, at prisstigningerne bliver så drastiske.

- Hvis priserne stiger betragteligt i butikkerne, vil salget falde, fordi der vil være nogle, der vælger æg fra. Og det vil skabe et nyt problem med overskudsæg, som vi heller ikke er interesseret i, forklarer Henrik Phil Winterø.