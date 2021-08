Voldsomme forstyrrelser i togtrafikken på Fyn

Fra Odense er afgangene klokken 7.46, 9.46, 11.46 og 13.46 aflyst.

Fra Svendborg drejer det sig om afgangene klokken 8.33, 10.33, 12.33 og 14.33.

Derfor er togene aflyst

Ifølge Arriva skyldes aflysningerne materielforhold.

- Vi beklager de gener, dette kan medføre, lyder det fra Arriva.

Det er fortsat muligt at tage andre afgange på strækningen. Du kan tjekke Arrivas hjemmeside eller Rejseplanen for at se, hvilke afgange du kan tage med i stedet for.