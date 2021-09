Mogens vil have filippinere hertil som sosu'er - dårlig idé, siger fagforbund

- Når man har fået 02 i dansk, boner du ud og har adgang til en social- og sundhedsuddannelse. Problemet er, at 02 i dansk ikke er ensbetydende med, at du har et forståeligt dansk, siger Christina Bank.

Her er de andre løsninger

FOA ser hellere, at man finder løsningen blandt de ledige på arbejdsmarkedet, eller hvis der er danskere, der ønsker at skifte branche. Der skal måske også kigges på lønnen, især ved de unge elever.

Søren Windell er enig i, at det skal gøres mere attraktivt at være social- og sundhedsassistent, hvis rekrutteringsproblemerne skal løses.

- Det handler om et godt arbejdsmiljø. Det skal være sjovt at gå på arbejde, og når man går hjem, skal man ikke ærgre sig over, at man har ikke givet fru Hansen den tid, hun skulle have, siger Søren Windell.

Sker det, er der for mange, der mister arbejdsglæden, og det ville være bedre at skaffe personalet i ældreplejen flere kollegaer, så sygdomsfraværet kan komme ned, og faget som helhed bliver talt op.

I Odense vil der i løbet af de næste ti år komme 46 procent flere ældre inden for kommunegrænsen.