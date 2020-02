Foreløbigt nej til fynsk lægehelikopter - formand er målløs

Vil du følge anbefalingen fra Danske Regioner og flytte en akuthelikopter til Fyn? Sådan spurgte Venstres Jane Heitmann sundheds- og ældreministeren, Magnus Heunicke (S), i januar.

Men det er ministeren ikke klar til at diskutere, som det ser ud nu, lyder det i svaret, der kom mandag.

- Aftalepartierne er enige om at afvente erfaringerne med den fjerde akutlægehelikopter, herunder hvordan de fire helikoptere samlet set giver en god dækning af de områder af landet, hvor der er lang afstand til nærmeste traumecenter, før der tages stilling til en eventuel flytning af de nuværende helikopterbaser, står der.

- Regeringen ser ingen grund til ikke at afvente erfaringerne, lyder det fortsat.

Det svar er langt fra tilfredsstillende, mener Jane Heitmann, der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

- Jeg er målløs over, at ministeren ikke svarer på spørgsmålet. Jeg går videre med sagen, for fynboerne har krav på svar i forhold til, hvordan den fremtidige akutbetjening skal være på Fyn, siger hun til TV 2/Fyn.

Bedre hjælp til fynboer

I dag er landets fire akutlægehelikopterbaser placeret i Skive, Ringsted, Billund og i Saltum i Nordjylland, der kom til som den fjerde sidste år. Placeringerne blev besluttet tilbage i 2018 af den daværende regering.

Der ligger en klar anbefaling fra Danske Regioner, der peger på, at helikopteren bør placeres ved Assens. Og det er under al kritik, at ministeren ikke svarer klart Jane Heitmann (V), formand for Sundheds- og Ældreudvalget

Men i rapporten fra Danske Regioner fra samme år blev det anbefalet, at den nuværende lægehelikopter i Billund flyttes til Assens Kommune, fordi der dermed kan komme hurtigere og bedre hjælp til Sydfyn og Sønderjylland.

Derved ville man for eksempel kunne skære op mod et kvarter af turen til Langeland. En tur der i dag tager op mod 35 minutter.

Jane Heitmann har siden hun stillede spørgsmålet til ministren også fået opbakning fra flere andre fynske politikere på tværs af partier. Herunder Rasmus Helveg Petersen (RV) og Mai Mercado (K).

Under al kritik

Derfor får svaret fra sundheds- og ældreministeren heller ikke Jane Heitmann (V) til at droppe kampen om en fynsk lægehelikopter.

Samme dag som svaret kom, havde hun sammen med Assens’ borgmester, Søren Steen Andersen, været ude at besøge en mulig placering af helikopteren ved Billeskov Gods tæt ved Aarup.

- Det handler om fynboerne og øboernes tryghed. Hvis man bliver akut syg, skal man være tryg ved at hjælpen kommer hurtigt, uanset om man har brug for en ambulance eller helikopter, siger hun.

- Der ligger en klar anbefaling fra Danske Regioner, der peger på, at helikopteren bør placeres ved Assens. Og det er under al kritik, at ministeren ikke svarer klart.