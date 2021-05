Byggeplads meldt til politiet

Ifølge 3F Østfyns formand Tonny Fejerskov og 3F Bygs formand i Odense, Torben Knudsen, har fagforeningen ikke kunnet få adgang til byggepladsen.

Og man har heller ikke kunnet få adgang til at se lønsedler hos IP-Byggeri.

Selskabet har delvist samme ejerkreds som bygherren Grønnely.

TV 2 Fyn er i besiddelse af korrespondancen fra Kerteminde Kommune til 3F om sagen.

Her fremgår det, at kommunen ikke har givet tilladelse til beboelsesvognene, men at der arbejdes på at få forholdene lovliggjort.

Kommunen har givet Grønnely et påbud om at få forholdene lovliggjort - enten ved en tilladelse eller ved at finde andre overnatningsmuligheder.

I henvendelsen fra kommunens byggesagskontor slår man dog stadig fast, at det er bygherrens ansvar, hvis der skulle ske noget på pladsen.