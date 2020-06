Computer, indskud og ferier: Fynboer har mange planer med indefrosne feriepenge

Fynboerne og resten af danskerne skal have pengene op af lommen, så økonomien kan komme i gang igen.

Det er planen med den genopretningspakke, der blandt andet skal udbetale tre ugers indefrosne feriepenge. Men er fynboerne overhovedet klar til at bruge dem? Det har TV 2/Fyn forhørt sig om hos flere af dem, der mandag nød det gode vejr på stranden i Kerteminde.

Her var der allerede mange planer, men først og fremmest bred enighed om, at pengene skal bruges nu:

- Det er en god ide, at de bliver udbetalt. Der er ingen grund til, at staten har dem, til vi bliver pensionister, og så kommer der lidt gang i det hele, siger Thomas Jensen, der er elektriker.

Oplevelser er højt på listen

Det er dog meget forskelligt, hvad fynboerne drømmer om at bruge pengene på, når de tidligst i oktober lander på kontoen.

Alt fra en computer, til indskud og restaurantbesøg. Men også oplevelser henover sommeren ligger højt på listen - og gerne indenfor landets grænser.

- Nu har jeg en båd, så det går til den. Det bliver bare rundt i Danmark, siger Jan Hansen, der er skibsindretter.

- Jeg tror, vi vil bruge pengene i Danmark. Det kan være, at vi skal i sommerhus en ekstra gang, siger Thomas Jensen.

Vil bruge pengene, inden de er der

For selvom pengene altså først kommer til efteråret, er det ikke noget problem at forsøde sommeren med dem - så længe man er garanteret, at de kommer senere, mener folkeskolelærer Kirsten Rosendahl Nellerod.

- Jeg kunne i hvert fald godt finde på at bruge pengene nu. Jeg ved jo, at de med sikkerhed bliver udbetalt til oktober, siger hun.

Der er dog også fynboer, der ikke er klar til at svinge dankortet, inden pengene står på kontoen.

- Nej, jeg kunne ikke forestille mig at bruge penge, jeg ikke har. Så jeg tager den med ro, siger Eva Jørgensen, der også er folkeskolelærer.

Tekniske årsager holder pengene tilbage

Feriepengene kommer tidligst til oktober på grund af "tekniske årsager", forklarede finansminister Nicolai Wammen (S) tidligere mandag.

Det er nemlig penge fra et ferieår, der endnu ikke er afsluttet, og derfor ved man altså ikke, hvad den enkelte lønmodtager har optjent af feriepenge. Det vil blive indberettet til efteråret.

Her skal partierne også beslutte, om også de sidste to ugers feriepenge skal udbetales.