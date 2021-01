Dømt i Syrien: Far får livstid for drab på hustru og søn

Der er nu fældet dom i den tragiske sag om drabet på Huda Ali Ahmad og hendes søn Azad.

Således referer Fyens Stiftstidende et opslag på Facebook. Her skriver talskvinden for foreningen Søstre mod vold og kontrol, Kefa Abu Ras, at Huda Ali Ahmads mand og morder, Hussein Abbas, er idømt fængsel på livstid ved en kurdisk retssag i den syriske by Kobane.

Hussein Abbas skal samtidig betale en erstatning på det, der svarer til omkring 350.000 kroner.

Vigtig detalje i dommen

En vigtig pointe fra retssagen er ifølge Kefa Abu Ras, at Hussein Abbas blev dømt for en kriminel handling og ikke en æresrelateret handling.

- Det er en af de ting, jeg har frygtet rigtig meget, hvis det blev en æresrelateret sag. På den måde vil dommen se utrolig meget anderledes ud, siger Kea Ras til Fyens Stiftstidende og tilføjer:

- Men takket være organisationen Sara, som har kæmpet rigtig meget i de syriske medier og har demonstreret, har vi fortalt, at Hussein har været en social bedrager.

I juni sidste år bekræftede Udenrigsministeriet, at Huda Ali Ahmad og hendes otteårige søn Azad fra Langeskov var dræbt den 22. februar i år i Syrien.

Huda Ali Ahmads små tvillingedøtre befinder sig i Syrien, hvor deres fremtid anses som uvis.

Tvillingerne er født og opvokset i Danmark. De har dansk opholdstilladelse og gik i børnehave i Langeskov.

