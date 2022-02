Falch om festival i Lars Høghs ånd: - Vi dyrker medmenneskelighed, venlighed og solidaritet

Hun skal igen i år være vært på festivalen med sin mand Lasse Sjørslev. Også Lars Høghs hustru, Tine og sønnen Jonas er med i planlægningen.

Hele overskuddet går igen i år til kræftforskning. Med festivalen i 2022 holder de to tilbageværende stiftere af festivalen, Hans Thomsen og Michael Falch, ord over for deres ven; at gøre NU Festival til en realitet endnu en gang.