Festival mangler to hovedpersoner: - Vi lovede dem en fest, og det bliver det

Fredag og lørdag er Nu Festivalen tilbage på Lundsgaard Gods i Kerteminde.

Men det bliver uden to af hovedpersonerne bag festivalen, tidligere OB-målmand Lars Høgh og advokat Jørn Bonnesen, der begge døde af kræft sidste år.



I år bliver festivalen med både en Lars Høgh-fan og Lars Høghs eget musikidol på programmet.

- Lars Høghs yndlingsband var Jung, der kommer og spiller. Og det er ret vildt, at et stort, ungt, nyt band kommer og spiller, og det betød meget for Lars Høgh, at vi fik dem booket, siger Hans Thomsen, der er direktør for Nu Festival.

- Og så stiller vi med nok det største navn på den danske livescene, Andreas Odbjerg. Og han er kæmpe Lars Høgh-fan, så han glæder sig til at slutte sommeren herude, fortæller Hans Thomsen.

Kommer til at savne

Lige efter festivalen sidste år døde festivalformand Jørn Bonnesen, som havde fået konstateret bugspytkirtelkræft i sommer.



I december efter et længere kræftforløb døde Lars Høgh, men kort inden havde de tre arrangører, Lars Høgh, Michael Falch og Hans Thomsen fælles besluttet, at festivalen skulle have sig en omgang mere.