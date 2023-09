Rottelort og mørnet træ: Lejere flygter fra skandalebyggeri i gammelt rådhus

- Rummet er stadig ikke blevet tømt, og for et par uger siden var der en rotte i en af fælderne.

- Jeg synes ikke, at det er særlig fedt at bo et sted, hvor der er rotter. Men det er heller ikke så fedt, at man skal blive ved med at kontakte folkene og være nødt til at gøre tingene selv, siger Betina Marlene Rasmussen.

Fik ekstraregning ved fraflytning

Katja Andersen flyttede for snart to år siden ind på Grønvej 13 i Langeskov i en 4-værelses lejlighed. Men i sommer flyttede hun ud på grund af for mange fejl og mangler, der aldrig blev udbedret.

- Terrassedøren sidder fast med et stykke træ, der er gået i forrådnelse. Så hvis du rokker og banker lidt, kan du rive terrassepartiet ned, siger hun.