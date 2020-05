Status for de ældste klasser: Næsten alle kan komme i skole mandag

Der er ikke længe til, at eleverne fra 6.-10. klasse igen får mulighed for gense venner og lærerer.

På et pressemøde torsdag i sidste uge sagde statsminister Mette Frederiksens (S) nemlig, at de ældste elever må begynde at vende tilbage til skolen fra den 18. maj.

Det fremgår desuden af aftalen om genåbning, at kommuner og skoler har fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering af opstarten for de ældste elever inden for de sundhedsfaglige retningslinjer.

Men de fynske skoler afventer stadig officielle retningslinjer for genåbningen fra sundhedsmydighederne, og det får nu betydning for alle de ældste elever i Kerteminde Kommune.

Kan ikke blive klar uden retningslinjer

I Kerteminde har man nemlig til valgt at udskyde elevernes tilbagevenden forløbigt til 25. maj, da kommunen ikke kan blive klar til at modtage dem.

- Vi har stadig ikke fået retningslinjerne hverken for undervisning, det pædagogiske arbejde eller for rengøringen, og det gør, at vi afventer. Vi har sat en masse forberedende arbejde i gang, men for at gøre skolerne endeligt klar, kræver det retningslinjerne og et par dages koordiering, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

Ifølge borgmesteren skyldes udsættelsen, at kommunen ikke selv står for rengøringen på skolerne, og han hæfter sig ved, at udmeldingen fra regeringen var, at de ældste elever tidligst kunne vende tilbage den 18. maj.

- Jeg er godt klar over, at de ældste elever glæder sig så meget til at komme tilbage, at de ikke hørte ordet 'tidligst' den 18. maj på pressemødet, og vi gør alt, hvad vi kan for, at det her kan gå så hurtigt som muligt, siger Kasper Ejsing Olesen.

Overblik: Kun én kommune udskyder genåbning for de ældste elever Kun én kommune på Fyn har valgt at udskyde de ældre elevers tilbagevenden til skolen, simpelthen fordi de afventer specifikke retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Få overblikket over de fynske kommuners måde at håndtere genåbingen for de ældste elever herunder: Odense Kommune: - Alle skolerne i Odense åbner for de ældste elever mandag. Det vil blive en skoledag, hvor undervisning med fysisk fremmøde på skolerne kombineres med fjernundervisning. Fælles for størstedelen af skolerne er, at der tilrettelægges en skoledag, der ligger i det tidsrum som en ’almindelig’ skoledag er placeret fra 8-15, siger Odenses skolechef Nikolaj Juul Jørgensen Nordfyns Kommune: - Vi er ved at være klar til at tage imod eleverne fra på mandag. Vi går ud fra, at vi overholder retningslinjerne. Men der vil være tale om en markant anderledes skoledag for de ældste elever med kortere dage, siger Gitte Høj Nielsen, Chef for Skole og Dagtilbud i Nordfyns Kommune. Svendborg Kommune: - Alle elever starter i skole mandag, og vi har set frem til at få muligheden, og nu skal vi bare i gang hurtigst muligt. Vi mener, at vi kan tage udgangspunkt i de generelle retningslinjer om at holde afstand, være ude og have fokus på håndhygiejne og rengøring, siger skolechef i Svendborg Kommune Nanna Lohmann. Nyborg Kommune: - Vi starter op med samtlige elever. Det bliver en næsten normal skoledag fra cirka klokken 8 til 14. Vi har skaffet ekstra lokaler og hevet vikarer ind, så vi helt klar, siger skole- og kulturchef Lars Kofoed fra Nyborg Kommune. Nordfyns Kommune: - Vi er ved at være klar til at tage imod eleverne fra på mandag. Vi går ud fra, at vi overholder retningslinjerne. Men der vil være tale om en markant anderledes skoledag for de ældste elever med kortere dage, siger Gitte Høj Nielsen, der er Chef for Skole og Dagtilbud i Nordfyns Kommune. Langeland Kommune: Vi er klar til at tage imod alle elever fra 6. til 10. klasse klokken 8.25 på mandag. Det bliver dog undervisning efter nødundervisningsbekendtgørelsen og undervisningen vil derfor være reduceret og slutte 13.25, siger skolechef på Ørstedskolen på Langeland Poul Børge Nielsen. Kerteminde Kommune: - Der var ikke noget vi hellere ville end åbne skolerne for de ældste klasser på mandag, men vi mangler retningslinjer for, hvordan det skal foregå. Vi har udliciteret vores rengøring, og vi kan ikke stille ekstra krav til dem om rengøringen, når vi ikke kender retningslinjerne. Derfor kan vi ikke åbne mandag, siger borgmester i Kerteminde Kommune Kasper Ejsing Olesen (S). Assens Kommune: - Alle starter. Og skoledagen ser ud som den gjorde før nedlukningen, siger Esben Krægpøth, der er Vicedirektør for Velfærd og chef for Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune: - Jeg forventer at alle skoler åbner mandag. Der kan være lidt variation i mødetider og undervisningsformer for de enkelte skoler, men vi orienterer snarest alle forældre om, at vi er klar mandag til at tage imod de ældste elever, siger Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager (S). Middelfart Kommune: - På ganske få klasser, så starter eleverne på alle skoler fra på mandag. De sidste klasser skal passes ind, så der ikke bliver for mange i busserne til skolerne. Åbningen på mandag er betinget af, at vi opfylder de nye retningslinjer, som vi endn ikke har modtaget, siger borgmesteren i Middelfart Johannes Lundsfryd (S). Ærø Kommune: - Vi arbejder på at åbne for alle elever, men vi ikke helt hvad vi skal åbne til. Vi ved ikke, om det er undervisning eller nødundervisning. Og vi har derudover den problematik, at begrænsninger i pladserne i busserne kan betyde eleverne ikke kan nå frem til tiden, siger børn- og ungechef Jess Jørgensen.

Benytter sig af generelle retningslinjer

Alle andre skoler på Fyn er imidlertid ved at være så godt som klar til, at eleverne igen bliver fuldtallige, og det er også noget, som skolechef i Svendborg Kommune Nanna Lohman længe har set frem til.

- Vi har set frem til at få muligheden, og nu skal vi bare i gang hurtigst muligt, siger Nanna Lohman til TV 2/Fyn.

Og selvom man alle steder venter på officielle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, så tager alle andre kommuner end Kerteminde udgangspunkt i myndighedernes generelle retningslinjer om afstand og hygiejne.

De nye retningslinjer forventes at lande hos skolerne enten onsdag eller torsdag, men det er altså ikke tid nok for Kerteminde Kommune til at forberede sig.

Kommunens borgmester håber dog, at de kan blive klar tidligere end den 25. maj.

- Vi har givet forældrene en sikkerhed i at fortælle, hvad vi arbejder hen mod, men vi håber meget, at vi kan overraske og blive klar noget tidligere, men vi tør ikke love noget, siger Kasper Ejsing Olesen og fortsætter:

- Eleverne har et enormt behov for at se nogle andre end dem, de har set under hele corona-tiden, så derfor har vi også sagt, at der skal arrangeres noget socialt for dem i tilfælde af, at skolerne ikke er klar til at åbne på mandag, siger han.