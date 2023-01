Stor sparerunde i Kerteminde: - Der er ikke så meget flødeskum at tage af

I Kerteminde, i et parcelhus, bor to pensionister. Ib Rasmussen og Ester Larsen.

Selv om de er friske og klarer sig selv, er alderdommen nærværende. Ester er 86, og Ib er 80.

TV 2 Fyn er taget forbi, fordi Ester Larsen og Ib Rasmussen er bekymrede. Det er de, fordi politikerne skal ind og skære i velfærden.

Kun to uger inde i det nye budgetår er det udsigt til budgetoverskridelser på tocifrede millionbeløb.

Det har fået kommunens nytiltrådte kommunaldirektør, Inger Marie Vynne, til at foreslå en akut opbremsning i alle kommunens udgifter.

- Det er da bekymrende, siger Ib Rasmussen.



- Det bekymrer mig så sandelig, og det bekymrer mig især, hvis der skal være store besparelser på ældreområdet.

- Der er ikke så meget flødeskum at tage af, så jeg er bange for, at det kommer til at gøre ondt, siger Ester Larsen.

Ester Larsen var for mange år siden sundhedsminister i Danmark. Det var dengang statsministeren hed Poul Schlüter.

I dag er hun en almindelig folkepensionist, ligesom sin mand. De er begge med i det lokale seniorråd og har dermed krav på at blive hørt, hvis byrådet træffer beslutninger, der har betydning for kommunens ældre.

- Jeg kunne være bekymret for, at ældre, der sidder alene i deres boliger, bliver endnu mere ensomme og forladte, end de er i dag. Og jeg kunne være bekymret for, at livet på vores plejeinstitutioner bliver for goldt og for trist, siger Ester Larsen.

Alt er i spil

Det er ikke kun de ældre, som bliver ramt. Alle velfærdsområder er i spil, siger politikerne, som endnu ikke vil svare præcist på, hvordan borgerne kommer til at mærke sparekniven.

- Det kan godt være, at det kommer til at gå lidt ud over servicen. Det kan jeg ikke sige. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre det så lempeligt som muligt, siger Jan Johansen (S), der er formand for Ældre-, Handicap og Sundhed i Kerteminde Kommune.

Hvad er lempelige besparelser?

- Det kan jeg jo ikke stå og sige, og jeg vidste godt, at du ville spørge til det. Det kan jeg ikke sige. Jeg kan bare kun love, at vi gør det på den mest lempelige måde. Men vi skal jo holde budgetterne, ellers løber de fra os.

- Helt konkret, om vi reducerer åben/lukkedage i daginstitutionerne, som allerede er en del af 2023-budgettet, om vi kommer til at kigge ind i bemanding på skolerne, om vi kommer til at kigge på støtten i daginstitutionerne, det vil jeg ikke sige endnu. Det er for tidligt. Der skal jeg simpelthen have mine politiske kollegaer med til at træffe de beslutninger, siger Alex Haurand (F), der er formand for Børn-, Unge og Uddannelse.

Inflation, sygefravær og corona

Kerteminde Kommune har ligesom andre kommuner været hårdt ramt af inflation og mere sygefravær på grund af corona.

Det er en del af forklaringen på, at budgetterne skrider.

Men ikke hele forklaringen, siger politikerne, som erkender, at kommunen ikke har været god nok til at overholde budgetterne.

- Det er en alt for dårlig prognose, som vi på nogle områder har fået. Vi kan ikke sige andet. Og det er jo heller ikke tilfredsstillende, at vi sidder og lægger et budget og dermed lover borgerne, at det er de her ting, vi vil gøre på baggrund af det budget, og vi så ikke for muligheden for at gøre det. Det er da absolut ikke tilfredsstillende, siger Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

Kerteminde Kommune er ramt af flere alvorlige forhold, der har betydning for kommunens økonomi. Allerede to år inde i det nye budgetår frygter kommunen en budgetoverskridelse på mellem 10 og 20 millioner kroner.

Det skriver NB Kommune.

Det skal lægges sammen med det overførte underskud på 15-30 millioner kroner fra 2022 samt allerede planlagte besparelser på 38 millioner kroner. Det samlede sparekrav kan derfor ende helt oppe på 88 millioner kroner, svarende til 5-7 procent af kommunens samlede serviceramme, skriver mediet.

Planlægger næste møde

Hos Ester Larsen og Ib Rasmussen er de ved at planlægge næste seniorrådsmøde.

- Vi skal have lavet dagsordenen til vores møde i næste uge, siger Ib Rasmussen.

Med den sparerunde, der venter lige om hjørnet, bliver der nok at snakke om, siger Ib Rasmussen:



- Mit udgangspunkt er, at den ikke må gå ud over velfærden for dem, der er afhængige af at få den fra det offentlige.

På Langeland er der til gengæld fuld finansiering til projektet Shores, der skal gøre øen til et mekka for vandaktiviteter.