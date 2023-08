Trods regn måtte fynske livreddere yde førstehjælp syv gange

Trods massive regnmængder var der alligevel så mange mennesker på Kerteminde Nordstrand i sidste uge, at livredderne syv gange måtte iværksætte førstehjælpsaktioner.

Derudover havde livredderne 11 såkaldt forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der for eksempel har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller for at få dem til at svømme tættere på land.

Det oplyser TrygFonden Kystlivredning.

Samtidig opfordrer de også til at holde godt øje med børnene, mens de bader.

Det gør de efter seks badende børn ved Hvide Sande Sydstrand blev overrasket af strømmen i et revlehul, og måtte hjælpes tilbage på stranden af livredderne.

- Børn er ikke selv i stand til at vurdere farerne i vandet, og derfor skal de guides af forældrene. Selvom der er livreddere på stranden, er det forældrenes ansvar at passe på børnene og sikre, at de ikke overvurderer deres evner i vandet og pludselige kommer i vanskeligheder. Derfor skal man som forælder hele tiden have et øje på børnene, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.