Borgmester rasende på regeringen: - Har ikke en skid med virkeligheden at gøre

Han var forberedt på, at det ikke blev opmuntrende læsning. Men at Kerteminde Kommune får næsten to millioner kroner mindre i kommunekassen med regeringens nye udspil til en mere fair udligning mellem kommunerne, ryster ham nærmest:

- Det er chokerende læsning. Ifølge regeringens tal burde vi jo være blandt de 35 kommuner i landet med det bedste serviceniveau.

- De ting, de har lagt ind i ligningen, har ikke en skid med virkeligheden at gøre.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra borgmester Kasper Ejsing Olesen (S), efter han har set tallene fra Social- og Indenrigsministeriet.

Kom ud i virkeligheden

Kerteminde Kommune er den eneste kommune på Fyn, der ikke får flere penge i kassen med det nye udspil.

De nøjagtige udregningsmetoder kender de kommunale politikere og embedsfolk ikke endnu. Men Kerteminde bliver blandt andet ramt, fordi man regner udgiften til de ældre ud på en ny måde. Og så mener man, at Kerteminde Kommune er blevet overkompenseret tidligere i det såkaldte beskæftigelsestilskud. Et tilskud kommunerne får, så de kan udbetale dagpenge.

Ifølge Kasper Ejsing Olesen er det helt forkert. Kun sidste år fik kommunen for meget. Det har man ikke fået i de foregående år.

- De (regeringen red.) skulle komme ud til os og se hvordan virkeligheden er.

- Når jeg ser ind i fremtiden, bliver jeg nervøs på kommunen vegne. Især med de mange ældre vi har i kommunen, siger Kasper Ejsing Olesen.

