Valgt ind i bar overkrop: 19-årige Malte Jäger snupper plads i byrådet

Udover ham stillede tre andre kandidater op for Nye Borgerlige i Kerteminde heriblandt spidskandidaten Jan O. Pedersen, Martin Ludvigsen og Kristian Juul Nielsen.

På landsplan fik Nye Borgerlige en massiv fremgang med 64 mandater fordelt i landets byråd. Og det er langt over partiets målsætning om at blive valgt ind i ti byråd ved kommunalvalget i år.



Ærgerlig over rød borgmester

Og selvom det blev til ét mandat for Nye Borgerlige i Kerteminde Byråd, betyder det ikke indflydelse for enhver pris, lyder det fra Malte Jäger.

Han lægger ikke skjul på, at han er ærgerlig over, at det ikke blev et borgerligt flertal med Konservatives Klavs Norup Lauridsen som borgmester. Den unge kandidat valgte derfor ikke at indgå i samarbejde med de andre partier på valgnatten tirsdag.