Ældre kan miste retten til at klage over besparelser

Hvis Langeland eller Middelfart Kommune som en del af et eksperiment beslutter at skrue ned for de ældres rengøring eller antal bade, risikerer borgerne ikke at få noget ud af at klage.

Det skriver Altinget.

Grunden er, at statsminister Mette Frederiksens (S) vil give de tre kommuner "fuldstændig frihed" på ældreområdet. Det meddelte hun under sin åbningstale i Folketinget i oktober.

- Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord, sagde hun dengang.

Men en konsekvens af det kan altså være, at Ankestyrelsen reelt ikke vil kunne efterprøve kommunens afgørelse, når en borger har klaget, fremgår det af regeringens udkast til en ny velfærdsaftale på ældreområdet, som Altinget er i besiddelse af.

Frygter for borgeres rettigheder

Det er bekymrende, mener Venstres ældreordfører Jane Heitmann. Hun frygter, at borgerne risikerer at miste deres rettigheder.

For Ældre Sagen er det derfor afgørende, at der i den nye velfærdsaftale på ældreområdet er en garanti for retssikkerheden, så borgerne kan få den rette hjælp og støtte.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) understreger, at formålet med den nye velfærdsaftalen er at give ældre en bedre velfærd.

- Når vi fjerner bureaukrati og detailstyring, kan medarbejdernes faglighed komme stærkere i spil til gavn for de ældre. Vores dygtige social- og sundhedsmedarbejdere kan kort sagt bruge tiden på nærvær, omsorg og pleje i stedet for skemaer og stopure, skriver hun i en mail til Altinget.