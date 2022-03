Almira flygtede fra Bosnien til Langeland: - Jeg vil gerne give ukrainerene samme varme velkomst, jeg selv modtog

En af kvinderne, den 29-årige Liudmyla Lukashevych, som er flygtet med sin fem måneder gamle søn og syv-årige datter, fortæller til TV 2 Fyn, at frivillige fra Danmark kørte dem til Nordlangeland, fordi hendes familie har slægtninge i området.



- Alle er venlige, alle smiler og ønsker os, at vi skal være sunde og raske og tilbyder os hjælp. Vi får rigtig meget hjælp fra jer. Det er vi taknemlige over, siger Liudmyla Lukashevych, som håber, at opholdet på Langeland bliver kortvarigt.

- Selvfølgelig vil vi gerne hjem til Ukraine. Vi venter på, at krigen slutter. Vi skal nok vinde over Putin. Vi har familier der. Vores mænd, vores hjem og vores hele liv er der. Vi drømmer om at vende tilbage, siger hun.