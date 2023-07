Danmarks største spionsag kommer på fynsk museum

Den største spionsag, som har ramt den danske offentlighed, er nu kommet på fynsk museum.

Sagen om de to "uheldige turister”, som daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) kaldte dem tilbage i 1987, er uden sidestykke i dansk historie. Sandheden var, at de to danske spioner – Jens Ellekær og Niels Hemmingsen – i værste fald kunne risikere dødsstraf, hvis deres arbejde på vegne af Forsvarets Efterretningstjeneste kunne bevises.

Derfor ryddede det forsiderne og mediernes sendeflader, da de to danske spioner i april 1987 blev arresteret i Polen og dømt for at have spioneret på vegne af FE. De to unge mænd blev arresteret tæt på en polsk base efter de havde været inde og fotografere en række militære mål.



Nu er sagen om de to mænds skæbne kommet på museum, mere præcist på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, og her har den fået sin helt egen udstilling, hvor sagens opsigtsvækkende forløb fremlægges.

- Det er en meget unik sag, der pludselig bragte Danmark direkte ind i den kolde krigs ubehagelige rampelys, siger museets leder, Peer Henrik Hansen.

Han understreger, at det er den eneste gang i nyere tid, at danske spioner er blevet taget på fersk gerning og dømt i udlandet. Det var samtidig sagen, som for alvor åbenbarede, at Danmark spionerede og opererede bag fjendens linjer ligesom så mange andre lande.

Lige nu kan du på et andet fynsk museum - på Ærø Museum i Ærøskøbing - se den omvendte udstilling. Altså en udstilling om spioner på Ærø under den kolde krig.