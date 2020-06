Dobbelt så mange danskere i fynske sommerhuse

Blå himmel, is og badeture på danske strande er opskriften på manges ferie i år.

Det kan især mærkes på den fynske sommerhusudlejning, hvor halvdelen af sommerhusene i år skal fyldes af danskere.

Én af de familier, der rykker ind i et fynsk sommerhus, er familien Jørgensen fra Esbjerg.

- Vi skulle have været 14 dage i Albanien, men det kunne jo ikke lade sig gøre, og så måtte vi finde på noget andet. Nu får vi en uge på Langeland. Det er så fint, siger Niels Jørgensen.

Læs også Halv million kroner til sydfynsk eksperiment

Årets sommersæson bliver med mange flere danske beboere i de fynske sommerhuse.

- Normalt vil vores procentvise del være 75 procent tyskere. Men der er rigtig mange danske familier, der har valgt at booke et sommerhus og kommer på nuværende tidspunkt, fortæller Lene-Marianne Nielsen, der er bureauchef for Sol og Strand Fyn.

Corona-rengøring

Ved Spodsbjerg på Langeland er Joachim Jensen, servicemedarbejder hos Strand og Sol, derfor i fuld gang med at skrubbe toiletterne i et sommerhus, der snart skal huse 14 danske lejere. På grund af corona skal der gøres ekstra rent og sprittes af.

Alle overflader, som gæsterne kommer i berøring med, skal være super rene og desinficeret Joachim Jensen, servicemedarbejder, Sol og Strand

- Alle overflader, som gæsterne kommer i berøring med, skal være super rene og desinficeret, siger han.

Huset er et af 270 sommerhuse, som Sol og Strand udlejer på de fynske øer henover sommeren.

- I dag har vi faktisk dobbelt så mange ankomster, som vi havde samme weekend sidste år, siger Lene-Marianne Nielsen.

Katastrofalt forår

Selvom der er ekstra mange lejere, opvejer det ikke for sommerhusejernes katastrofale forår.

- Vi får en rigtig fornuftig sommer. Men vi kommer ikke til at indhente det, vi har tabt i den forgangne periode, siger Lene-Marianne Nielsen.

Er man sent ude og har lyst til at leje et langelandsk sommerhus, skal der rykkes hurtigt.

- Det er ganske få huse i det område her, vi har tilbage. Ellers er det faktisk booket ud i de mest travle uger, siger bureauchefen for Sol og Strand Fyn.