Fiskere må hive flere torsk i land: - Det er at gøre grin med os

Fiskere på Langeland får lov til at hive en anelse flere torsk i nettet næste år.

Det er lykkedes fiskeriminister Mogens Jensen (S) at få en aftale på krogen blandt EU's fiskeriministre, der sikrer, at næste års kvote øges med fem procent i den vestlige del af Østersøen.

Det er ingenting. Hvis ministeren er tilfreds med det, er det rystende Mads Kølle, fisker

Det betyder, at der fra 2021 må fanges 4.000 ton torsk, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, men det begejstrer ikke erhvervsfiskerne på Langeland.

Selvom EU-kommissionens udspil lød, at torskekvoten skulle reduceres med 11 procent, og det alligevel endte med en øgning på 5 procent er far Ulrik Kølle Hansen og søn Mads Kølle, der begge er erhvervsfiskere, i Bagenkop ikke tilfredse med næste års kvote.

- Det er ingenting. Det er stort set at gøre grin med os. Hvis ministeren er tilfreds med det, er det rystende, siger Mads Kølle.

Fiskeriforbud i højsæson

Mogens Jensen har dog svært ved at se, hvordan Danmark kunne have fået mere end fem procent.

- Udgangspunktet fra EU-Kommissionens side var jo minus 11 procent. Og når man så kommer ud med et plus på fem procent, er det jo positivt, og det var det, der var muligt at opnå, siger ministeren til Ritzau.

Det nuværende forbud mod at fiske i højsæsonen i februar og marts rokkede aftalen heller ikke ved.

- Det svarer til, at landmanden ikke må høste i august og september. Jeg må fiske fem procent mere af ingenting, og så skal jeg ligge stille i to måneder. Situationen er altså bare barsk, siger Ulrik Kølle Hansen.

Direkte hen i hampen

Han efterlyser derfor hjælp fra regeringen.

- Hvis man skulle sikre sig fiskeriet i Østersøen, bliver man nødt til at have en kompensation for de to måneder.

Far og søn, Ulrik Kølle Hansen og Mads Kølle. De føler, at fiskeriministeren gør grin med dem, når han er tilfreds med en fiskekvote, der øges med fem procent. Foto: Ole Holbech

- Det kan jo godt være, at ministeren synes, det er en god aftale, men jeg tror faktisk også, at hvis man spørger i Erhvervsministeriet, så ved man, hvilke konsekvenser det har for et firma at ligge stille i to måneder. Det er direkte hen i hampen, siger Ulrik Kølle Hansen.

I den østlige Østersø er torskebestanden så presset, at kvoten er blevet skåret med 70 procent.