Der er flere penge på vej til folkeskolerne på Langeland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra aftalepartierne SF, Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti.

Fredag morgen har repræsentanter fra partierne holdt virtuelt møde og besluttet, at tre folkeskoler på Langeland får tilført flere midler, som kommunen modtager efter vedtagelsen af finansloven for 2021.

Det betyder, at Nordskolen får 131.300 kroner tilført, Humble Skole får 200.000 kroner, mens Ørstedskolen (herunder også Strynø Skole) får 300.000 kroner.

- Helt bevidst går vi ikke i detaljer med, hvad skolerne må bruge pengene til. Skolerne og medarbejderne skal selv udmønte det, siger borgmester Tonni Hansen (SF) til TV 2 Fyn.

Tilgodeser små skoler

Han håber dog, at skolerne vil støtte nogle af de projekter på Langeland, som arbejder for at gøre eleverne bedre til at læse, skrive og regne.

Som det fremgår af beløbene til de enkelte skoler, er det den største skole med de fleste elever, der har fået flest penge, men samtidig gør borgmesteren opmærksom på, at man har givet forholdsvist flere penge til de mindre skoler for at tilgodese dem.

De fire aftalepartier besluttede også, at øens mindste børn i fremtiden først skal rykkes fra dagpleje eller vuggestue til børnehave, når de fylder tre år - og ikke to år og ni måneder, som det er tilfældet i dag.

- Vi har fået nogle ret klare meldinger fra pædagogerne om, at tre måneder betyder rigtig meget i de små børns liv, siger Tonni Hansen.

I forbindelse med finansloven har det desuden også været et ønske fra Christiansborg.