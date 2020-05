Hvornår åbner grænsen?: Langeland savner tyske turister

I Spodsbjerg på Langeland ligger 75 joller stille tøjret i havnen. Normalt ville alle 75 joller være lejet ud og taget i brug til lystfiskeri, men de lukkede grænser betyder en enorm reduktion i turister på Langeland.

I Spodsbjerg Havn ligger 75 joller ubenyttet hen. Foto: William Borst

Og det rammer særligt Nikolaj Østa, der er indehaver af Ibi Bootsverleih, og som normalt lever af tyske lystfiskere, der tager til Langeland for at fange fisk i deres ferie.

- Alle jollerne var lejet ud på forhånd frem til midten af juni, så det er et kæmpe hårdt slag for os, siger Nikolaj Østa og fortsætter:

- 99,9 proent af vores kundegrundlag er udenlandske kunder, og jeg vil skyde på, at tyskerne udgør mellem 80 og 90 procent af dem. Det er altafgørende for os, at vi kan få tyske kunder ind, siger han.

Efterårssæsonen i fare

Men det er ikke kun Nikolaj Østa der mærker, at grænsen til Tyskland fortsat er lukket. Også mange af sommerhusejerne på Langeland lever af tyske turister.

Jeg ville næsten hellere lukke hele juli og august Nikolaj Østa, indehaver, Ibi Bootsverleih

- Vi har regnet på, at vi har mistet 150.000 tyske overnatninger fra marts måned og frem til september. Det er rigtig mange, og de fleste af dem er lystfiskere, og de kommer ikke bare på et andet tidspunkt, siger Anne Mette Wandsøe, som er erhvervs- og turistchef i Langeland Kommune.

Bliver grænsen fortsat ved med at være lukket, så render turistbranchen også ind i problemer, når vi når til efteråret.

- De få tyskere, der plejer at være her i juli måned, kan vi fylde op med danskere, og det har vi også snart gjort, siger Ane Mette Wandsøe og fortsætter:

- Men det er tyskere, der kommer igen fra 1. august og frem til oktober. Vi har cirka 300.000 tyske overnatninger om året, og dem kan vi jo ikke få hjem, hvis grænsen fortsat er lukket, siger hun.

Savner en afklaring

For Nikolaj Østas bådudlejningsfirma ser det allerede sort ud, og der er snart ikke meget indtjening at hente, hvis ikke grænserne snart åbnes.

- Vi står midt i vores højsæson. Maj måned er ubetinget den største måned for vores virksomhed på hele året, og jeg ville næsten hellere lukke hele juli og august, siger Nikolaj Østa.

Derfor håber Nikolaj Østa, at den danske regeringen snakker sammen med den tyske, der allerede har lagt op til, at grænsen åbnes igen.

- Det vi er allermest interesserede i, er at få en afklaring på, hvor vi står henne. Hvis vi bare kunne få en dato, siger han.

Beslutningen om, hvorvidt grænserne skal åbnes igen, vil regeringen træffe senest 1. juni.